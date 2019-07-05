Мария Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на очередном этапе "Бриллиантовой лиги", который на этот раз прошел в швейцарской Лозанне. Россиянка преодолела высоту на отметке 2,02 метра.

Позже Ласицкене пыталась взять планку, установленную на 2,07 метра, однако ей это не удалось. Второе место на турнире заняла представительница Белоруссии Карина Таранда (2,00). В тройке лучших также оказалась Мирела Демирева из Болгарии (1,97).

Напомним, что ранее Ласицкене, выигравшая все четыре этапа "Бриллиантовой лиги" нынешнего сезона, была включена в список претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне по версии Европейского легкоатлетической ассоциации.