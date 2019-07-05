Таксист-отравитель задержан в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.

Как сообщалось, несколько дней назад в одну из столичных больниц был доставлен мужчина с признаками отравления неустановленным веществом. Как выяснилось, он плохо себя почувствовал после того, как выпил предложенной водителем такси воды. Позже пострадавший, что у него похищена банковская карта, с которой были списаны 16 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"), напоминает ТАСС.

В ходе расследования преступления сотрудниками полиции был установлен подозреваемый, им оказался проживающий в Московской области 58-летний уроженец Армении, который после проведенной с его родственниками разъяснительной работы добровольно явился в территориальный отдел полиции.