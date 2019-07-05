Россияне завоевали восемь медалей во второй день Универсиады

На летних Всемирных студенческих играх, которые проходят в Неаполе, завершился очередной соревновательный день. Сборная России к семи имеющимся медалям сумела добавить в общекомандную копилку еще восемь наград Универсиады-2019, две из которых – золотые.

Награды высшей пробы для России завоевали пловец Григорий Тарасевич и дзюдоист Евгений Прокопчук. В соревнованиях дзюдоисток бронза досталась Камиле Бадуровой (до 63 кг) и Наталье Голомидовой (до 57 кг).

Обладателями серебряных медалей стали Кирилл Пригода (плавание), Дмитрий Гусев (шпага), Евгения Селезнева и Егор Лапин (прыжки с трамплина), а также женская сборная России по спортивной гимнастике (Лилия Ахаимова, Татьяна Набиева и Ульяна Перебиносова).

В общекомандном зачете россияне идут на четвертом месте с 15 (3 золота, 6 серебра, 6 бронзы) медалями. Лидируют по количеству наград высшей пробы японцы. На данный момент у них уже семь золотых медалей.