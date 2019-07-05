Защитник "Колорадо" Задоров продлил контракт с клубом на один сезон

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров подписал однолетнее соглашение с "лавинами". Об этом сообщил официальный сайт команды.

Детали нового договора не оглашаются. Однако по информации сразу нескольких источников, 24-летний российский защитник заработает за сезон-2019/20 3,2 миллиона долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 70 матчей, набрав в них 14 (7 шайб + 7 передач) результативных баллов. В 12 играх плей-офф отличиться россиянину не удалось.