Антон Силуанов посетил с рабочим визитом Пермь

Выполнение национальных проектов, производительность труда и поддержка занятости — такие темы обсуждали на заседании рабочей группы Госсовета, которое проходило в Перми с участием первого вице-премьера Антона Силуанова.

Перед этим он посетил компанию "Новомет" и Пермскую научно-производственную приборостроительную компанию, где пообщался с местными производителями и разработчиками высокотехнологичных продуктов.

По словам Антона Силуанова, нужно привлекать малый бизнес к выполнению национальных проектов, что будет дополнительным стимулом для развития экономики. В том числе и с помощью поддержки кредитования предпринимателей коммерческими банками. Специально для этого правительство разработало программу субсидирования кредитных ставок, которую многие банки все еще используют не в полной мере.

"Кредитная активность банков в целом не снижается по сравнению с прошлым годом. Но механизм субсидирования процентной ставки не так используется. Мы встречались с банками, договорились о том, что в ближайшее время примем меры по увеличению процента субсидирования с тем, чтобы эта мета была более востребована коммерческими банками", — отметил Антон Силуанов, первый вице-премьер правительства.