Иркутская область: в зоне наводнения активизировались мародеры

В пострадавших от паводка районах Иркутской области за медицинской помощью обратились более 2-х тысяч человек. Из них, по данным Минздрава, 220 детей.

Санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе называют стабильной. У местных жителей, вдобавок ко всем напастям, появилась ещё одна проблема: мародёры. Жалоб уже немало. Полицейские патрули проверяют дома, откуда хозяева из-за наводнения вынуждены были уехать. Несколько подозреваемых в кражах уже задержаны, сообщает телеканал "Россия 24".

"За прошедшую неделю дежурными частями органов внутренних дел в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском районах Иркутской области зарегистрировано 12 сообщений о кражах имущества граждан и организаций. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлено пять подозреваемых, в том числе в хищениях из подтопленных домов местных жителей. Сотрудники полиции возбудили шесть уголовных дел в отношении подозреваемых в хищении имущества у пострадавших от наводнения в Иркутской области. По результатам проведённых доследственных проверок возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 158 УК РФ(кража). Принимаются все необходимые меры по их раскрытию", — сообщил Герман Струглин, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.