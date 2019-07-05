В Москве прошло заседание Совбеза

Владимир Путин провёл заседание Совбеза, на котором речь шла об итогах его визита в Италию и о результатах переговоров, состоявшихся на саммите двадцатки в Осаке. Также участники совещания обсудили актуальные вопросы внутрироссийской политики, сообщает телеканал "Россия 24".