Скрывшийся капитан перевернувшегося в Черном море судна задержан

Сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативных мероприятий задержан скрывшийся с места происшествия капитан катамарана "Атолл", потерпевшего крушение в Черном море в районе Джубги. Он передан сотрудникам СКР для дальнейших следственных действий.

Как сообщалось, прогулочных катамаран перевернулся в пятницу, 5 июля, в Черном море близ Джубги. По уточненным данным, на борту судна находились 43 человека. В результате ЧП погибли два человека – женщины из Мордовии и Белгорода, напоминает "Интерфакс".

По факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц, Южным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело. Владелец катамарана был задержан.

По предварительным данным, причиной опрокидывания прогулочного судна стал перегруз: при пассажировместимости 12 человек оно перевозило почти вчетверо больше людей – 43.