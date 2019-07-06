В США разработана антироссийская концепция

В Париже глава Агентства США по международному развитию (USAID) Марк обсудил с представителями "Большой семерки" документ, носящий название "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля".

В ведомстве отмечают, что эта концепция является продолжением формирования ответа на влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов.

В представленном для обсуждения документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость, передает РИА Новости.

Ранее глава USAID сообщал, что США предложат механизм противодействия влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии и призывал страны-партнеры задуматься о том, стоит ли принимать помощь со стороны России и Китая. Незадолго до этого Госдепартамент США распространил информацию, что в 2020 году на противодействие России в проекте бюджета предлагается выделить 661 миллион долларов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, которые пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл "абсолютно голословными", а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что никаких фактов, подтверждающих такие действия, не существует.