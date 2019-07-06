На Кубани неизвестные за три дня построили объездную дорогу вокруг пункта весового контроля
Если вы считаете, что в России построить дорогу за три дня невозможно, жители Кубани готовы доказать вам обратное! Нелегким движением грейдера неизвестные проложили объезд длиной около ста метров, который помогает большегрузам избежать встречи с сотрудниками пункта весового контроля.
Видео из Краснодарского края, которое, впрочем, уже вышло далеко за рамки отдельно взятого региона. Съемки с верхней точки — дороги в районе станицы Тверской. Всё внимание на оранжевый грузовик. "Камаз" неожиданно делает маневр и съезжает с трассы — за отбойник.
Дальше, как ни в чем не бывало, продолжает ехать, только уже — по грунтовой дороге. Можно было бы предположить, что водитель таким образом пытается объехать неудобный участок. Ямы или ремонт. Однако, как видим, дорога вполне обычная, разметка на месте, да и к асфальтовому покрытию придраться сложно. Так что здесь дело в другом.
Еще больше вопросов появилось после того, как стало понятно — грунтовка в этом месте образовалась совсем недавно. Причем, судя по всему, без ведома региональных дорожников. Проще говоря, нелегально. Хотя при трамбовке земли на обочине официальной трассы — явно не обошлось без тяжелой техники.
"Жесткие сроки продиктованы условиями рынка. И приходится выполнять заказы вне зависимости от каких-то запретов и условий. И если хоть один игрок на рынке идет, по сути, на преступление, то остальным поневоле приходится подстраиваться", — считает Петр Бакулов, автоблогер.
На дороги Краснодарского края в жару выше 32 градусов грузовикам запрещено выезжать с 9 утра до 9 вечера. Магистрали разгружают, в том числе для туристов, но главное – ради того, чтобы спасти полотно.
"По опыту некоторых зарубежных стран у них движение большегрузов, в основном, идет в вечернее или ночное время. И этот опыт показывает положительную практику по сохранению дорог уже в течение нескольких лет. У нас все пытаются схитрить, придумать, делать такие объезды", — полагает Николай Мельков, главный инженер дорожной инспекции проекта "Карта убитых дорог".
Видео о том, как кубанские водители научились справляться с превратностями закона, опубликовал телеграм-канал, посвященный ближайшему к незаконной дороге городу – Апшеронску. Хотели обратить на проблему внимание своих соседей, а получился вирусный ролик с сотнями тысяч просмотров.
"Местные жители будут из своего кармана оплачивать эту сверхприбыль и заработок, который получает конкретный бизнесмен. Своим временем в пробке потраченным, пока дорогу будут ремонтировать, своим временем, потраченным в мастерской, когда ты сломаешь объезжая или проезжая по дороге ушатанной. Никто не думает настолько далеко, но мы платим", — возмущается Дмитрий Чугунов, общественный деятель.
Авторы того же местного телеграм-канала пишут, что грейдеры работали при свете дня на глазах сотрудников ГИБДД. И добавляют: по их информации меньше месяца назад сразу шесть местных полицейских попались на взятках. Совпадение ли?
"Ну это же просто – поставить патрульный автомобиль поперек этой грейдерной дороги, и уже ни один грузовик ее не пересечет, просто потому что он же не будет давить машину ГИБДД. Видимо, там есть какие-то проблемы на уровне властей. Наверное, дана какая-то отмашка полиции, чтобы не мешали этому", — полагает Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама".
В этой истории одно чудо оперативности соседствует с другим. Стоило ролику о построенной в рекордные сроки дороге облететь интернет, как кубанская полиция проявила чудеса моментального реагирования. Уже сегодня альтернативная магистраль перекрыта бетонными блоками, а фуры, как миленькие, останавливаются на пункте контрольного взвешивания. И только имя Робин Гуда на грейдере, который помог грузовикам объезжать пункт контроля, пока остается неизвестным.
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