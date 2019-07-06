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6 июля 201902:48 Елизавета Храмцова

На Кубани неизвестные за три дня построили объездную дорогу вокруг пункта весового контроля

На Кубани неизвестные за три дня построили объездную дорогу вокруг пункта весового контроля

Если вы считаете, что в России построить дорогу за три дня невозможно, жители Кубани готовы доказать вам обратное! Нелегким движением грейдера неизвестные проложили объезд длиной около ста метров, который помогает большегрузам избежать встречи с сотрудниками пункта весового контроля.

Видео из Краснодарского края, которое, впрочем, уже вышло далеко за рамки отдельно взятого региона. Съемки с верхней точки — дороги в районе станицы Тверской. Всё внимание на оранжевый грузовик. "Камаз" неожиданно делает маневр и съезжает с трассы — за отбойник.

Дальше, как ни в чем не бывало, продолжает ехать, только уже — по грунтовой дороге. Можно было бы предположить, что водитель таким образом пытается объехать неудобный участок. Ямы или ремонт. Однако, как видим, дорога вполне обычная, разметка на месте, да и к асфальтовому покрытию придраться сложно. Так что здесь дело в другом.

Еще больше вопросов появилось после того, как стало понятно — грунтовка в этом месте образовалась совсем недавно. Причем, судя по всему, без ведома региональных дорожников. Проще говоря, нелегально. Хотя при трамбовке земли на обочине официальной трассы — явно не обошлось без тяжелой техники.

"Жесткие сроки продиктованы условиями рынка. И приходится выполнять заказы вне зависимости от каких-то запретов и условий. И если хоть один игрок на рынке идет, по сути, на преступление, то остальным поневоле приходится подстраиваться", — считает Петр Бакулов, автоблогер.

На дороги Краснодарского края в жару выше 32 градусов грузовикам запрещено выезжать с 9 утра до 9 вечера. Магистрали разгружают, в том числе для туристов, но главное – ради того, чтобы спасти полотно.

"По опыту некоторых зарубежных стран у них движение большегрузов, в основном, идет в вечернее или ночное время. И этот опыт показывает положительную практику по сохранению дорог уже в течение нескольких лет. У нас все пытаются схитрить, придумать, делать такие объезды", — полагает Николай Мельков, главный инженер дорожной инспекции проекта "Карта убитых дорог".

Видео о том, как кубанские водители научились справляться с превратностями закона, опубликовал телеграм-канал, посвященный ближайшему к незаконной дороге городу – Апшеронску. Хотели обратить на проблему внимание своих соседей, а получился вирусный ролик с сотнями тысяч просмотров.

"Местные жители будут из своего кармана оплачивать эту сверхприбыль и заработок, который получает конкретный бизнесмен. Своим временем в пробке потраченным, пока дорогу будут ремонтировать, своим временем, потраченным в мастерской, когда ты сломаешь объезжая или проезжая по дороге ушатанной. Никто не думает настолько далеко, но мы платим", — возмущается Дмитрий Чугунов, общественный деятель.

Авторы того же местного телеграм-канала пишут, что грейдеры работали при свете дня на глазах сотрудников ГИБДД. И добавляют: по их информации меньше месяца назад сразу шесть местных полицейских попались на взятках. Совпадение ли?

"Ну это же просто – поставить патрульный автомобиль поперек этой грейдерной дороги, и уже ни один грузовик ее не пересечет, просто потому что он же не будет давить машину ГИБДД. Видимо, там есть какие-то проблемы на уровне властей. Наверное, дана какая-то отмашка полиции, чтобы не мешали этому", — полагает Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама".

В этой истории одно чудо оперативности соседствует с другим. Стоило ролику о построенной в рекордные сроки дороге облететь интернет, как кубанская полиция проявила чудеса моментального реагирования. Уже сегодня альтернативная магистраль перекрыта бетонными блоками, а фуры, как миленькие, останавливаются на пункте контрольного взвешивания. И только имя Робин Гуда на грейдере, который помог грузовикам объезжать пункт контроля, пока остается неизвестным.

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