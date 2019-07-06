У наркобарона Коротышки хотят конфисковать $ 12,6 миллиарда

Американская прокуратура требует возмещения находящимся под стражей в США бывшим мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка 12,6 миллиарда долларов.

По оценке прокуратуры, именно такую сумму бывший глава наркокартеля "Синалоа" смог легализовать в результате контрабанды на территорию Соединенных Штатов кокаина, героина и марихуаны. Американские власти подчеркивают, что правительство запрашивает вынесение судебного решения о конфискации средств в размере 12 666 191 704 доллара, являющих собой общую сумму наличных и/или имущества, причастных к делу об отмывании денег.

Как сообщалось, в феврале текущего года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" виновным в участии в преступном сообществе, в международном сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. По совокупности обвинений Гусману грозит пожизненное тюремное заключение. Оглашение меры наказания было перенесено с 25 июня на 17 июля текущего года.