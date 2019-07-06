В США автомобиль провалился сквозь землю

В США машина ушла под землю прямо на глазах у ошарашенных очевидцев. Как рассказывают жители Вудбриджа, автомобиль был припаркован на обочине дороги в жилой зоне.



В какой-то момент рядом с ним на асфальте появились трещины, после чего земля буквально ушла у машины из-под колес. Автомобиль зацепился за край провала бампером, но вскоре исчез из зоны видимости. По предварительным данным, причиной разрушения обвала стали грунтовые воды, уровень которых сильно вырос из-за продолжительных ливней, сообщает телеканал "Россия 24".