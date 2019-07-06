В Электростали приняли присягу более тысячи трехсот росгвардейцев

Ряды московских бойцов Росгвардии пополнят более тысячи трёхсот человек — они наденут форму в ходе летнего призыва. Прежде чем приступить к несению службы, новобранцы пройдут подготовку в учебной части в подмосковной Электростали.

Теперь все эти парни — росгвардейцы. На плацу более 100 новобранцев. У каждого были свои причины. Артем Долбнев, например, выбирал между армией, полицией и Росгвардией. "Это было мое решение. Мои товарищи тоже служат в Росгвардии. Они хорошо отзываются и я тоже решил. Чтоб все хорошо было и порядок в стране", — говорит Артем Долбнев, призывник. Родители Артема выбор одобряют.

Здесь, в Электростали, в учебной части центрального округа Росгвардии новобранцы проведут две недели и за это время пройдут курс молодого бойца. После этого их распределят уже в те части, где они будут проходить дальнейшие обучение и службу. "Мы выполняем задачи по охране порядка в Москве. Основная задача — это охрана порядка при массовых мероприятиях в Москве", — поясняет Дмитрий Волков, заместитель командира дивизии центрального округа Росгвардии.

В ходе обучения росгвардейцы изучают более десяти дисциплин. От медицинской подготовки до права. Особое внимание уделяют практическим занятиям. Один из важных объектов, где постоянно работает Росгвардия — метро. Сейчас, например, отрабатывают задержание злоумышленника при помощи собаки.

Только в рамках этой призывной компании ряды Росгвардии пополнили более 1300 человек. После обучения все они займутся охраной различных объектов от метро, до стадионов и площадей, где проходят массовые мероприятия.