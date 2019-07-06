На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

На борту прогулочного катамарана "Атолл", перевернувшегося накануне вечером в Черном море в районе поселка Джубга, находились 55 человек, в том числе 15 детей. Эти уточненные данные привел глава Туапсинского района Анатолий Русин. До этого сообщалось, что на борту судна было 43 человека.

По словам главы компании-изготовителя судна и разработчика его проекта, катамаран был построен в 2008 году и подлежал утилизации. Вместимость судна по проекту составляла 12 человек, передает ТАСС. Таким образом, "Атолл" был перегружен почти в пять раз.

В результате опрокидывания катамарана около Джубги погибли два человека — женщины из Мордовии и Белгорода. Тридцать семь человек были доставлены на берег, еще шестеро, по словам очевидцев, также были доставлены на берег проходящими водными судами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, задержаны владелец судна и капитан.

Иностранцев среди пассажиров не было. Выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. Власти готовы оказать помощь семьям погибших, заявил Анатолий Русин. По его словам, муж одной из погибших женщин находится в Туапсинском районе, брат второй женщины прибудет туда сегодня. Часть людей, спасенных при опрокидывании катамарана, продолжат свой отдых, добавил Русин.

Спасенные, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. По данным Русина, ЧП произошло не на территории пляжа, а во время морской прогулки. Территория пляжа не оцеплена, проверять других перевозчиков и усиливать меры безопасности после случившегося власти не планируют.

К месту ЧП отправились сотрудники Ространснадзора, туда также выехали следователи и криминалисты под руководством первого замглавы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Михаила Маркарова. Свою проверку проводит Южная транспортная прокуратура.