Новости Спорт

Все видео этой рубрики
6 июля 201909:55

Wimbledon. Халеп, Плишкова и Свитолина идут дальше

EPA

На Уимблдонском теннисном турнире, третьем в сезоне состязании "Большого шлема", завершились матчи третьего круга. В соревнованиях женщин в шестой день Открытого чемпионата Великобритании сюрпризов не произошло. Первая ракетка мира Симона Халеп и другие "сеяные" идут дальше.

Румынка Халеп играла с экс-первой ракеткой мира белорусской Викторией Азаренко и не испытала проблем – 6:3, 6:1. Чешка Каролина Плишкова ("посев" №3) была сильнее Су-Вэй Се с Тайваня (№28) – 6:3, 2:6, 6:4. Украинка Элина Свитолина (№8) обыграла гречанку Марию Саккари (№31) – 6:3, 6:7, 6:2.

Сейчас

08:43

Из полутора тысяч домов Тулуна ушла вода

06:56

Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

06:26

У наркобарона Коротышки хотят конфисковать $ 12,6 миллиарда

06:10

Суббота в Москве будет дождливой

04:32

Богатейший человек мира развелся с женой

02:16

В США разработана антироссийская концепция

23:26

Таксист-отравитель задержан в Москве

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

На борту перевернувшегося в Черном море катамарана было 55 человек

39 минут назад
Из полутора тысяч домов Тулуна ушла вода

Из полутора тысяч домов Тулуна ушла вода

1 час назад
В Москву привезли 7-летнюю девочку, жестоко избитую в Ингушетии

В Москву привезли 7-летнюю девочку, жестоко избитую в Ингушетии

9 часов назад
У наркобарона Коротышки хотят конфисковать $ 12,6 миллиарда

У наркобарона Коротышки хотят конфисковать $ 12,6 миллиарда

3 часа назад
Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

3 часа назад
Кража из-за любви: задержана похитительница 23 миллионов, чемоданы с деньгами ищут

Кража из-за любви: задержана похитительница 23 миллионов, чемоданы с деньгами ищут

12 часов назад
Богатейший человек мира развелся с женой

Богатейший человек мира развелся с женой

5 часов назад
Под грифом "Секретно" и в маске: в Москве арестован помощник полпреда президента

Под грифом "Секретно" и в маске: в Москве арестован помощник полпреда президента

13 часов назад
Молодежный форум "Территория смыслов" впервые стартовал в Подмосковье

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые стартовал в Подмосковье

3 часа назад
"Бутылочный" челлендж в Инстаграме: крышки свинчивают автомобилями (видео)

"Бутылочный" челлендж в Инстаграме: крышки свинчивают автомобилями (видео)

12 часов назад
Горючий конфликт: Иран грозит в ответ на задержание танкера захватить британское судно

Горючий конфликт: Иран грозит в ответ на задержание танкера захватить британское судно

13 часов назад
Посол РФ в США: Москва не обсуждает с Вашингтоном возобновление ядерных испытаний

Посол РФ в США: Москва не обсуждает с Вашингтоном возобновление ядерных испытаний

6 часов назад
Арестована группа сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое

Арестована группа сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое

18 часов назад
Таксист-отравитель задержан в Москве

Таксист-отравитель задержан в Москве

10 часов назад
Навечно вписаны в историю флота: Путин посмертно наградил 14 моряков-подводников

Навечно вписаны в историю флота: Путин посмертно наградил 14 моряков-подводников

13 часов назад
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
В Электростали приняли присягу более тысячи трехсот росгвардейцев

В Электростали приняли присягу более тысячи трехсот росгвардейцев

2 часа назад
В США автомобиль провалился сквозь землю

В США автомобиль провалился сквозь землю

3 часа назад
Суббота в Москве будет дождливой

Суббота в Москве будет дождливой

4 часа назад
По делу о мошенничестве арестован основатель "Домашних денег"

По делу о мошенничестве арестован основатель "Домашних денег"

11 часов назад
СБУ похитила человека, которого хочет связать со сбитым "Боингом"

СБУ похитила человека, которого хочет связать со сбитым "Боингом"

12 часов назад
Это надо видеть: рядом с Восточным появилась смотровая площадка

Это надо видеть: рядом с Восточным появилась смотровая площадка

13 часов назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

13 часов назад
"Останавливаться нельзя": Украине грозит техногенная катастрофа

"Останавливаться нельзя": Украине грозит техногенная катастрофа

13 часов назад
Пловец Тарасевич принес России второе золото на Универсиаде-2019

Пловец Тарасевич принес России второе золото на Универсиаде-2019

14 часов назад
Реновация промзон дала Москве более полумиллиона новых рабочих мест

Реновация промзон дала Москве более полумиллиона новых рабочих мест

14 часов назад
Зеленский пообщался с дончанами на русском и сорвал аплодисменты

Зеленский пообщался с дончанами на русском и сорвал аплодисменты

14 часов назад
Оптическая иллюзия? Пользователи спорят о фото с "левитирующим" человеком

Оптическая иллюзия? Пользователи спорят о фото с "левитирующим" человеком

14 часов назад
ФАС рассказала о медицинском картеле, спонсировавшем радикальную секту

ФАС рассказала о медицинском картеле, спонсировавшем радикальную секту

14 часов назад
Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде

Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде

15 часов назад
Роскомнадзор составил на Google административный протокол за отказ фильтровать выдачу

Роскомнадзор составил на Google административный протокол за отказ фильтровать выдачу

15 часов назад
Российские дилеры начали прием заказов на новый Toyota Hiace

Российские дилеры начали прием заказов на новый Toyota Hiace

17 часов назад
Россияне уезжают из малых городов за работой, медициной и культурой

Россияне уезжают из малых городов за работой, медициной и культурой

17 часов назад
Эксперты подсчитали цену билета на Hyperloop "Москва-Петербург"

Эксперты подсчитали цену билета на Hyperloop "Москва-Петербург"

18 часов назад
Bitcoin потребляет больше электричества, чем вся Швейцария

Bitcoin потребляет больше электричества, чем вся Швейцария

18 часов назад
"Нафтогаз" сообщил о заморозке 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream

"Нафтогаз" сообщил о заморозке 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream

19 часов назад
В России растет количество "кредитомобилей"

В России растет количество "кредитомобилей"

19 часов назад
"Иванушка" Кирилл Андреев о грани жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"

"Иванушка" Кирилл Андреев о грани жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"

19 часов назад
ЦБ выявил новый способ мошенничества с банкоматами

ЦБ выявил новый способ мошенничества с банкоматами

19 часов назад
5 причин посмотреть "Клуб анонимных киллеров"

5 причин посмотреть "Клуб анонимных киллеров"

20 часов назад
Добровольцы нашли изъяны в разных стилях вождения автономных автомобилей

Добровольцы нашли изъяны в разных стилях вождения автономных автомобилей

20 часов назад
Каждый восьмой россиянин паникует после употребления кофе

Каждый восьмой россиянин паникует после употребления кофе

20 часов назад
Преступление и наказание: каковы штрафы за неправильную парковку в 2019 году?

Преступление и наказание: каковы штрафы за неправильную парковку в 2019 году?

21 час назад
10 самых нелепых промахов президентов США

10 самых нелепых промахов президентов США

22 часа назад