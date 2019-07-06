Мутко: на восстановление Иркутской области после наводнения потребуется 18,5 миллиарда рублей

Примерно в 18,5 миллиарда рублей оценил возможные затраты государства на восстановление инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области вице-премьер России Виталий Мутко. По его словам, около 8,5 миллиарда рублей может понадобиться на социальную и инженерную инфраструктуру, еще до 10 миллиардов — на обеспечение людей жильем.

Точно оценить необходимый объем средств, по словам Мутко, пока сложно. План действий по обеспечению жильем пострадавших при наводнении в Иркутской области правительство определит ко вторнику 9 июля, уточнил вице-премьер. Будут определены порядок капремонта пострадавших домов или финансирования строительства нового жилья, а также механизм обеспечения жильем, отметил Мутко по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения.

По словам вице-премьера, жилья лишились около 3500 семей, передает "Интерфакс". Пострадавшим дадут возможность воспользоваться жилищным сертификатом и переехать в другой район на территории Иркутской области, а тем, кто пожелает остаться, построят жилье по площади не ниже социальной нормы. Для этого выберут 3-4 компании, занимающиеся деревянным домостроением, уточнил Мутко.

С местами для строительства жилья власти определятся к 10 июля — они будут находиться вне зоны затопления. Мутко также призвал власти Иркутской области, глав муниципалитетов и городов скорректировать генпланы населенных пунктов и не разрешать строительство в зонах подтопления.

В шести районах Иркутской области из-за паводка действует режим ЧС, напоминает РИА Новости. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 22 человека. В соответствии с указом президента России Владимира Путина от 3 июля наводнение в Иркутской области объявлено чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.