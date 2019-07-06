Эксперт предрек газовый кризис в Европе

Прекращение транзитного контракта между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" может спровоцировать серьезный газовый кризис в Европе, пишет французское издание L’Opinion. В авторской статье экономист, экс-сотрудник Минфина Франции Себастьян Кошар поясняет, что существуют коммерческие условия для поиска решения, которое гарантирует Европе надежность поставок газа в долгосрочной перспективе.

Издание напоминает, что 31 декабря истекает действующий контракт на транзит газа между Россией ("Газпром") и Украиной ("Нафтогаз"). На фоне большой политической напряженности велик риск того, что Россия и Украина не смогут договориться.

"Мы идем прямо к газовому кризису этой зимой", — прогнозирует Кошар.

Население Восточной Европы, включая саму Украину, может столкнуться с трудностями снабжения. А потребители на западе континента столкнутся с резким ростом цен. По мнению французского эксперта, в последующие годы объемы поставок газа в Европу должны сохраняться на уровне 80—100 миллиардов кубометров в год. Поэтому Европа должна приложить максимум усилий и содействовать заключению нового договора на транзит между Москвой и Киевом. Он надеется, что новый президент Украины Владимир Зеленский способен наладить диалог с Россией.

Помимо этого, Кошар считает, что новый российский газопровод "Северный поток-2" имеет неоспоримые экономические преимущества и способен стать альтернативным и более надежным маршрутом поставок российского газа в Европу.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. Определенности с дальнейшими перспективами поставок и транзита пока нет. Пока не назначена и дата следующего раунда трехсторонних переговоров в формате Россия — Украина — ЕС о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию.