Двое погибших, один пострадавший: четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Два человека погибли и еще один пострадал в результате аварии с участием четырех автомобилей на улице Комдива Орлова на востоке Москвы. Там столкнулись автомобили Man, Opel, Mazda и такси Hyundai.

Двое погибших оказались зажаты в "Мазде", рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Пострадавший в аварии находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что на месте аварии перекрыты две из трех полос движения, работают инспекторы ДПС.