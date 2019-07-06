"Грех", озарение и сюрприз: эксклюзив "Вестей в субботу" с Андреем Кончаловским

Недавно президента России принимали в крошечном, но глобально влиятельном Ватикане, служащем оболочкой для Святого Престола Католической Церкви. По целому набору всем понятных исторических и духовных причин визит в Россию главы Римско-Католической Церкви на повестке не стоит. Но для Путина как для главы государства это уже третья встреча с коллегой Бертолио, Папой-аргентинцем Франциском. Аудиенция продлилась около часа, после чего состоялся традиционный обмен подарками. В Россию уедет изображение площади Святого Петра. А Путин преподнес Папе Франциску не только большую икону святых апостолов Петра и Павла, но и диск с новым фильмом Андрея Кончаловского "Грех".

Эта картина — о гениальном Микеланджело. Широкой публике она еще не представлена, но у "Вестей в субботу" – эксклюзив: о фильме рассказал его создатель Андрей Кончаловский.

- Каково это, проснуться утром и узнать, что президент твоей страны на встрече с Папой Римским дарит твой фильм?

- Кроме удивления, конечно, приятнейший сюрприз. Наши усилия не прошли недаром, а они были очень серьезными, чтобы сделать фильм о художнике эпохи Возрождения. Эту эпоху сейчас довольно сложно восстановить так, чтобы у нее были запах, детали все, — признается Андрей Кончаловский. — Это, конечно, немыслимое счастье снимать фильм о художнике. Это очень благотворная и одновременно трудная вещь. Я как бы вижу фильм целиком. Буквально за несколько секунд я увидел какую-то картину. Цветная, черно-белая и так далее, а потом начинаешь мучиться: что же я такое увидел? И вот начинаешь записывать, иногда на это уходят годы, но фильм возникает как образ мгновенно со всех сторон. Это удивительно. Можно назвать только, наверное, одним словом — "озарение".

- С фильмом "Грех" было то самое озарение?

- С каждой картиной, которую я снимаю, было такое ощущение. 50 лет назад мы с Тарковским писали сценарий о Рублеве, и когда я писал сейчас про Микеланджело, у меня было ощущение, что я возвращаюсь и как бы делаю продолжение фильма о Рублеве. Микеланджело — это прежде всего человек со всеми слабостями. Иногда он невыносимый был по характеру, но гениально одаренный. В фильме есть еще такие герои, как итальянские каменотесы. Я в Карраре снимал, где мрамор добывается. 50 человек из тысячи посмотрели, чтобы найти этих уникальных людей, которые из поколения в поколение более тысячи лет живут в этих горах и добывают мрамор. Это уникальные люди, которые создали, на мой взгляд, атмосферу Италии того времени. Если 50 лет назад в Италии делали массу картин о Древнем Риме и так далее, сейчас это очень сложно делать — это дорого. Но, безусловно, мы не смогли бы сделать картину, если бы не было Фонда науки, искусства и спорта Алишера Усманова, который нам дал возможность снять ту картину, какую мы хотели.

Запись этого интервью проходила на съемочной площадке следующего фильма Кончаловского — о трагических событиях 1962 года, когда в Новочеркасске были расстреляны бастующие советские рабочие. Об этом — продолжение беседы.

- Я правильно понимаю, это основное место, где происходили те трагические события?

- Это декорация. В атаманском дворце находился городской комитет партии. Это главное здание, где происходила демонстрация, и на этой площади происходили все эти страшные события. Это мы построили, — пояснил Кончаловский. — Это поколение коммунистов 60-х годов, это все фронтовики. Пришли из армии и верили в строительство коммунизма, в Сталина, с его именем совершали подвиги. Вот как они воспринимали исторический процесс тогда. Поколение наших отцов в основном было очень искреннее. Я бы сказал, большинство из них были очень чистые люди, которые строили новое общество. Это очень важно, это необязательно карьеристы, просто были чистые люди, которые верили. Мы до сих пор видим это среди наших соотечественников. среди русских граждан сегодня много людей, которые остались советскими в самом прямом смысле этого слова. Не в смысле "совок", а в смысле советский. Вот это об этих людях я снимаю кино, поэтому я и назвал картину "Дорогие товарищи".