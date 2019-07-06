Пушков и Гривач отреагировали на слова Коболева о техногенной катастрофе

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление главы украинского "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы в его стране. Коболев заявил накануне, что "Украина, без преувеличения, замерзнет", если на начало отопительного сезона в подземные хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.

По словам Пушкова, глава "Нафтогаза", разрушив отношения с "Газпромом", теперь пугает Украину замерзанием, а себя изображает ее спасителем, неустанно закачивающим газ в хранилища, чтобы выжить даже в случае прекращения Россией транзита газа в 2020 году. Такое поведение Пушков охарактеризовал как "известный прием: сперва создать проблему, а затем ее героически решать".

Однако, по мнению российского сенатора, нынешний "Нафтогаз" проблему не решит, так как его руководители "не способны ни на что, кроме ультиматумов и конфликтов".

"В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно и это уже не спасет украинскую ГТС", — написал Пушков в "Твиттере".

Заявление Коболева прокомментировал и заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, причина — в борьбе "Нафтогаза" с правительством Украины по поводу дивидендов, внутренней борьбе за финансовые потоки.

Закачка газа продолжается интенсивно, и вопрос скорее в деньгах, а также в том, что после парламентских выборов, смены правительства, возможных политических пертурбаций команда "Нафтогаза" может уйти, заявил Гривач в интервью RT.

По словам эксперта, несмотря на подобные заявления, сложившуюся ситуацию не назовешь безвыходной. Главным выходом для Киева Гривач назвал восстановление конструктивных отношений с Россией как поставщиком газа и покупателем услуг по транзиту.