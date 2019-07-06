Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области

Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.

По предварительным данным, водитель джипа Nissan Safari 1993 года рождения, выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

Через несколько мгновений автомобиль был протаранен электровозом, после чего внедорожник отбросило на встречный тепловоз.

В результате инцидента пострадал один человек – предполагаемый виновник аварии, находившийся за рулем машины. Местные СМИ сообщают, что он госпитализирован.