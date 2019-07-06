90 лет и новая книга: двойное поздравление для Элен Каррер д'Анкосс

Поздравляем с юбилеем — 90 лет — добрую знакомую "Вестей в субботу". Насколько нам известно, она никакая не разведчица, но, между прочим, у нее тоже был и есть своего рода позывной. Друзья и коллеги давно зовут ее "Верховный Совет" — так она разбиралась в советских делах и разбирается в российских.

В канун юбилея она, пожизненный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс, представила в Москве русское издание своей книге о России и генерале де Голле. Произошло это в Российском историческом обществе. Для справки: при рождении Элен Каррер д'Анкосс была Елена Константиновна Зурабишвили. Для нее тема Шарля де Голля — повод поговорить о многом, как и для нас. Тем более что регулярной гостьей "Вестей в субботу" она является уже не одно десятилетие. Но с ней и не наговориться.

- При чем тут Шарль де Голль?

- Де Голль, по-моему, имел исторический подход к политической жизни. Не консервативный. Я скажу больше, геополитический подход. Это было распространено у глав государств в прошлом. Теперь это менее распространено. Люди судят по теперешнему моменту, — считает Элен Каррер д'Анкосс.

- По Twitter.

- И считают, что смотреть на прошлое ни к чему.

Наверное, широкий зритель запомнил ее по съемке 2003 года. Облачившись в соответствующие церемониальные костюмы, вместе со своим предшественником на посту секретаря Французской академии Морисом Дрюоном они тогда ждали в академии президента России. Но для нее это уже не было первым знакомством.

Еще в 2000-м Путин принял ее в Кремле. Проговорили они тогда несколько часов. О чем? Наверное, о мистике русской власти — предмет, которым она занимается профессионально.

"Я все себе задаю вопрос: а где государственная власть в России? Где государство, где российская нация, где это сплачивается?" – рассуждает Элен Каррер д'Анкосс.

После первой встречи с Путиным она сказала так: "Кто-то мне сказал: "Он никогда на вас не смотрит". Абсолютно не правда! Он смотрит. Вы видите его глаза".

Считается, что в том числе и она подтолкнула тогда к сближению Путина и Ширака. То был первый случай, когда Москва и Париж, воспротивившись американскому вторжению в Ирак, доказали: мир — многополярный. Но потом был ведь и 2014-й.

В 2013-м, когда перед всем, что нас ожидало потом, прошло памятное заседание клуба "Валдай" на самом Валдае, Каррер д'Анкосс говорила нам так: "Был русский момент. Этот момент начался, и явно, что это теперь показывает, что без России международные отношения как-то не действуют. По-моему, это новый момент и очень важный".

После Майдана в Киеве и "крымской весны" мы же знаем, что о России стали говорить на Западе. Но так ли уж это ново? Новая книга о де Голле для Каррер д'Анкосс — где-то лишь повод. Она делает много интересных выводов, но великодушно цитирует многих других людей. В частности, правивший на рубеже XVI-XVII веков французский король Генрих IV отправил к нам сюда Сюлли. Тот писал: "Неизведанная Русь — это не что иное, как азиатское захолустье, населенное варварскими дикими народами".

- Они долго путешествовали и приехали к людям, которые были не совсем, как они, — говорит Элен Каррер д'Анкосс.

- А если не совсем, как они, значит, варвары?

- Да.

Особые счеты у Каррер д'Анкосс к такому французскому автору, как Кюстин. Он не очень на слуху в России. Но во Франции его помнят и знают. "Oн описал намного более драматично Россию как страну пассивных людей, которых можно только вести кнутом", — отметила Элен Каррер д'Анкосс.

Краткий пересказ других мыслей Кюстина от недовольной его наследием Каррер д'Анкосс: "Несколько симпатичных людей во дворцах живут, а другие — это просто люди, которые никогда не будут свободны. Рабы даже бранятся друг с другом вполголоса; право гневаться составляет здесь одну из привилегий власти".

- Успех Кюстина еще где-то в голове людей находится, — считает Элен Каррер д'Анкосс.

- Какую другую Россию увидел де Голль в таком случае?

- Когда он приехал в Россию — в декабре 1944-го и в 1966 году – он очень ясно говорил, что советская система ему не нравится.

- Он откровенно называл ее тоталитарной.

- Абсолютно.

- Особенно после Праги в 1968-м.

- Но он считал, что все-таки это старая цивилизованная страна. , что отношения франко-русские. Он говорил, что Франция и Россия представляют общий интерес. Между ними была (с 1860-х годов) страна, которая росла и росла. Это — Германия. И де Голь считал, что интерес обеих стран — это быть союзниками. И для Франции Россия была союзник с тыла.

На самом деле Германия бывала разной. Не Герхард ли Шредер был вместе с Путиным и Шираком в начале века — против интервенции в Ираке? Впрочем, уже в 2008-м была "операция по принуждению к миру" Грузии. Вот оно, первое в новом веке испытание для России и Европы. Но ведь прошли. И, кстати, не Франция ли в лице уже Николя Саркози сыграла тогда ключевую роль в умиротворении ситуации во всей Европе?

Это уже в 2010-м — открытие "перекрестного" и, конечно, примирительного Года "Россия-Франция". Мы тогда поговорили со многим из знаменитых участников того приема в российском посольстве в Париже.

"Нет, мы не похожи. Мы разные совсем. Культуры должны друг друга взаимно дополнять, характеры и менталитеты должны дополняться. Какая-то притягательность вообще во Франции, в Париже, во всем этом существует для нас всех", — отметил режиссер, народный артист России Владимир Меньшов.

"Россия — страна очень красивая и великая, с которой у нас особые экономические связи и с которой у нас всегда будут особые отношения — и чисто дружеские, и экономические", — подчеркнула Кристин Лагард, министр экономики и финансов Франции.

- Думаете, разберутся русские с французами, лучше начнут понимать друг друга?

- Вы имеете в виду времена Наполеона? – сказал скульптор, художник Михаил Шемякин.

- Ну, например.

- Все зависит от того, как мы вести себя будем. Если как в Куршавеле, то нет.

Элен Каррер д'Анкосс к тому моменту — уже кавалер Золотой медали российской Академии наук. Получала ее вместе с Евгением Примаковым. Историк она не только от Бога, но где-то и по необходимости: она ведь — дочь послереволюционных эмигрантов-грузин из Российской империи.

Таким, как она, надо иметь в себе мужество иной раз все-таки и согласиться с Кюстином, который писал: "Различия между людьми в этой стране столь резки, что кажется, будто крестьянин и помещик не выросли на одной и той же земле. У крепостного свое отечество, у барина — свое. Государство здесь внутренне расколото".

Вот что она рассказывала нам в 2013-м, когда вышла ее книга о Романовых: "Я помню одну милую графиню Граббе, которая была фрейлиной последней императрицы. Она мне сказала: "Мы до такой степени мало понимали, что слово "социалисты" не умели произносить и говорили "цицилисты".

Каррер д'Анкосс верит в роль личности в истории, потому и взялась за нынешнюю книгу о де Голле. "Его история все-таки удивительна. Человек, который ничего не представлял собой в 1940 году, объявил: "Я – Франция". B 1940 году он считал, что пакт немецко-советский не может длиться и что дело кончится войной между ними очень быстро. Почему он так думал? Потому что считал, что историческая и географическая логика идет к тому, что это кончится. И поэтому он сказал в 40-м году, когда улетал из Франции. Он считал, что немцы уже потеряли войну. А Франция — одна из стран, которая выиграла войну. Вот почему де Голль".

На том знаменитом приеме 2013 года в Париже она, кажется, опять вела заочный спор с Кюстином. Он ведь в 1839 году еще сказал, что "русские крайне самолюбивы и в тоже время до смешного дорожат мнением посторонних; им хотелось бы, чтобы иноземцы или восхваляли или, по крайней мере, не высказывали того, что о них думают".

- У русских впечатление, что их не любят. Я считаю, что не нужно думать о том, любят тебя или нет. В конце концов французы любят русскую литературу, это чудный подход к России, и если не так болезненно переживали бы, было бы лучше, — уверена Элен Каррер д'Анкосс.

- Для этого, наверное, и год организован?

- Для этого. Я сделаю со своей стороны все, что смогу для этого.

"С ними легче разговаривать по правам человека, потому что они законодатели мод в этом деле. И я их понимаю, когда они обижаются на то, на что не обидятся соседи. Но с ними интересно", — сказал Александр Чубарьян, директор Института всеобщей истории РАН, академик РАН.

Именно академик Чубарьян недавно устроил в честь Каррер д'Анкосс торжественный предъюбилейный ужин в Москве на последнем этаже высотки РАН над Москвой-рекой. Отсюда много что видно. Но мы вглядимся в то прошлое Каррер д'Анкосс, когда в Москве ее считали провокатором чуть ли не хуже Кюстина. Он в 1839 году, к сожалению, пророчески написал: "В России свершится революция куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад".

А она еще в 1980-х предсказала распад СССР, пусть она и думала, что начнется не с Прибалтики, а со Средней Азии.

- Единственный раз, когда я что-то написала, это когда написала "Расколотую империю", — говорит Элен Каррер д'Анкосс.

- Вы предсказали развал Советского Союза задолго.

- Я не предсказала, я сказала, что все элементы развала здесь. Я не цыганка и очень жалею, что не могу предвидеть будущее.

Но предвидит. А сейчас она считает, что решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы — только первый шаг к снятию санкций.

- Но вы и сегодня пишите об общности интересов России и Франции. В чем общность интересов Москвы и Парижа?

- Исторические были общие интересы. Это две европейские страны. Теперь мне кажется, что еще больше общий интерес. Мир уже не в Европе, а в Америке и Азии — это явно. Россия может выбрать Азию, если она желает, у нее все возможности европейские и азиатские. Хотя цивилизационно она европейская страна. Я считаю, что и в ее интересах, и в интересах всей Европы, чтобы Россия не скользнула в сторону Азии. Это главный интерес. Мне кажется, для Франции это было бы самым трагичным, потому она маленькая. Если Россия выберет Азию, что будет делать Франция? И Германия, между прочим, — подчеркнула Элен Каррер д'Анкосс.

Про реалии цифрового мира она рассуждает так: "Это цивилизация, где Америка и Китай все держат. Если Европа с Россией не согласится, мы будем раздавлены".

- Кстати, в свое время Советский Союз с Францией вместе придумали систему цветного телевидения SECAM. У нас есть кое-что в фундаменте.

- Я знаю. Де Голль на этом настаивал.

- Я бы хотел в вашей книге показать на одну ошибку де Голля. В 1959 году он писал: "Несомненно, Советская Россия хоть и помогла установлению коммунизма в Китае, но ничего не может сделать, чтобы не оставаться Россией белой, европейской нацией, завоевавшей часть Азии, перед лицом желтой массы, которой является Китай". Но вот прошло полвека. Это вы сами про это писали, что в 2008 году мир стал "постзападным". Началось это сближение России с Китаем. Проморгал Запад Россию?

- Да. Bопрос, что сделает Россия, — важнейший для Европы. Это итоги всей моей работы, — признается Элен Каррер д'Анкосс.

- Как вы будете отмечать день рождения?

- Никак.

- Работа?

- Я не праздную день рождения, а праздную именины. Меня зовут Елена, мои именины — это 3 июня. Я заканчиваю книгу.

- Еще одну?

- Конечно. "Три столетия русско-французских отношений". И у меня уже есть планы на следующую.

- Вот с этим я вас точно поздравляю.