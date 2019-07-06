Последствия массового ДТП с летальным исходом в Москве сняли на видео

Появились кадры, сделанные одним из очевидцев на месте серьезной аварии, произошедшей утром в субботу, 6 июля, на улице Комдива Орлова в Москве.

Как сообщалось ранее, участниками массового ДТП стали четыре транспортных средства: грузовик МАЗ, легковые авто Opel, Mazda и такси Hyundai.

В результате инцидента погибли два человека, находившиеся в салоне Mazda. Для извлечения их тел спасателям пришлось применить специальные инструменты.

Еще один пострадавший в результате столкновения госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и степень вины его участников.