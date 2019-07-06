Галкин дороже, чем все "Уральские пельмени"

Юморист и телеведущий Максим Галкин зарабатывает больше всех коллег по юмористическому цеху, выяснила "Комсомольская правда".

Суда по опубликованным изданием размерам гонораров, одно выступление Галкина на корпоративе обойдется заказчику 50 тысяч евро (более 3,5 миллиона рублей). Второе место по размеру гонорара за одно выступление занимает Александр Ревва, его гонорар составит два миллиона рублей. Участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова оценивает свое выступление в 12 тысяч евро (858 тысяч рублей).

Звезды прошлых лет довольствуются гонорарами поменьше. К примеру, Евгений Петросян обойдется заказчику в 700 тысяч рублей, других артистов из его шоу "Кривое зеркало" – в 150—350 тысяч рублей, участников передачи "Аншлаг" вроде Елены Воробей или Клары Новиковой — в 200—400 тысяч рублей.

Чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих корпоративных праздников, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30—40 минут. Порой те же "Уральские пельмени" берут бартером — выступают за проживание в отеле. Однако приходится учитывать и повседневные запросы приглашенных артистов. К примеру, для Екатерины Варнавы из Comedy Woman придется готовить лишь вегетарианские блюда.

Также можно пригласить на свой праздник целый коллектив, например, "Уральские пельмени" (1,5—2 миллиона рублей) или Comedy Woman (порядка двух миллионов рублей). "Новые русские бабки" обойдутся в полмиллиона за часовой концерт.