Стало известно, где россияне чаще и реже всего разводятся

Сахалинская область, Карелия и Ненецкий автономный округ — регионы России с наибольшим зарегистрированным количеством разводов за первые четыре месяца 2019 года. В пятерку лидеров списка вошли также Мурманская и Белгородская области. Количество разводов на тысячу жителей в пяти этих регионах составило от 5,1 до 4,3, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

При этом наименьшее количество разводов — от 0,6 до 1,9 на тысячу жителей — было зарегистрировано с января по апрель в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов связывает большее число разводов — и браков — в северных регионах России с интенсивной молодежной миграцией, вызванной большими промышленными проектами, а небольшое число разводов на Кавказе — с религиозными и национальными традициями региона.

Всего за первые четыре месяца года в России закончились разводом 184,2 тысячи браков, что на 53,6 тысячи меньше числа разводов за тот же период 2018 года.

Ранее в Минюсте России назвали регионы с наибольшим числом браков, заключенных в первом квартале нынешнего года. Больше всего браков — 13,8 тысячи — было зарегистрировано в Москве. Далее идут Подмосковье (9,6 тысячи), Санкт-Петербург (почти восемь тысяч), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5100).

Наименьшее количество браков в этот период было заключено в Республике Алтай (240), Республике Калмыкия (206), Магаданской области (219), Еврейской автономной области (194) и Чукотском автономном округе (77).

Всего в первом квартале 2019 года в России было зарегистрировано 160,9 тысячи браков — на 2100 больше, чем за тот же период 2018 года.