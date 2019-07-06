Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 июля 201912:21

Стало известно, где россияне чаще и реже всего разводятся

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Сахалинская область, Карелия и Ненецкий автономный округ — регионы России с наибольшим зарегистрированным количеством разводов за первые четыре месяца 2019 года. В пятерку лидеров списка вошли также Мурманская и Белгородская области. Количество разводов на тысячу жителей в пяти этих регионах составило от 5,1 до 4,3, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

При этом наименьшее количество разводов — от 0,6 до 1,9 на тысячу жителей — было зарегистрировано с января по апрель в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов связывает большее число разводов — и браков — в северных регионах России с интенсивной молодежной миграцией, вызванной большими промышленными проектами, а небольшое число разводов на Кавказе — с религиозными и национальными традициями региона.

Всего за первые четыре месяца года в России закончились разводом 184,2 тысячи браков, что на 53,6 тысячи меньше числа разводов за тот же период 2018 года.

Ранее в Минюсте России назвали регионы с наибольшим числом браков, заключенных в первом квартале нынешнего года. Больше всего браков — 13,8 тысячи — было зарегистрировано в Москве. Далее идут Подмосковье (9,6 тысячи), Санкт-Петербург (почти восемь тысяч), Краснодарский край (6,8 тысячи) и Свердловская область (5100).

Наименьшее количество браков в этот период было заключено в Республике Алтай (240), Республике Калмыкия (206), Магаданской области (219), Еврейской автономной области (194) и Чукотском автономном округе (77).

Всего в первом квартале 2019 года в России было зарегистрировано 160,9 тысячи браков — на 2100 больше, чем за тот же период 2018 года.

Сейчас

12:56

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

11:53

Коллега Воробьева прокомментировал его арест

08:43

Из полутора тысяч домов Тулуна ушла вода

06:56

Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

06:26

У наркобарона Коротышки хотят конфисковать $ 12,6 миллиарда

06:10

Суббота в Москве будет дождливой

04:32

Богатейший человек мира развелся с женой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Спасение пассажиров катамарана, перевернувшегося в Черном море, сняли на видео

Спасение пассажиров катамарана, перевернувшегося в Черном море, сняли на видео

15 минут назад
"Так жить нельзя": коллега Воробьева прокомментировал его арест

"Так жить нельзя": коллега Воробьева прокомментировал его арест

1 час назад
С погибшими в Баренцевом море подводниками пришли проститься сотни людей

С погибшими в Баренцевом море подводниками пришли проститься сотни людей

1 час назад
Кузнецова рассказала об избитой девочке и детских проблемах

Кузнецова рассказала об избитой девочке и детских проблемах

51 минута назад
Шредер: Трамп пытается превратить друзей в вассалов

Шредер: Трамп пытается превратить друзей в вассалов

10 минут назад
Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области

Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области

1 час назад
Пушков и Гривач отреагировали на слова Коболева о техногенной катастрофе

Пушков и Гривач отреагировали на слова Коболева о техногенной катастрофе

1 час назад
У наркобарона Коротышки хотят конфисковать $ 12,6 миллиарда

У наркобарона Коротышки хотят конфисковать $ 12,6 миллиарда

6 часов назад
Богатейший человек мира развелся с женой

Богатейший человек мира развелся с женой

8 часов назад
Джонсон оказался в три раза предпочтительнее Ханта

Джонсон оказался в три раза предпочтительнее Ханта

1 час назад
Мутко: на восстановление Иркутской области после наводнения потребуется 18,5 миллиарда рублей

Мутко: на восстановление Иркутской области после наводнения потребуется 18,5 миллиарда рублей

2 часа назад
Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

6 часов назад
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Тур де Франс. Закарин будет единственным россиянином на "Большой петле"

Тур де Франс. Закарин будет единственным россиянином на "Большой петле"

13 минут назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

25 минут назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 июля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 6 июля 2019 года

27 минут назад
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

29 минут назад
Галкин дороже, чем все "Уральские пельмени"

Галкин дороже, чем все "Уральские пельмени"

51 минута назад
Вести.net: британская технология распознавания лиц ошибается в 4 случаях из 5

Вести.net: британская технология распознавания лиц ошибается в 4 случаях из 5

51 минута назад
Стало известно, где россияне чаще и реже всего разводятся

Стало известно, где россияне чаще и реже всего разводятся

51 минута назад
Семья с детьми, ехавшая на море, попала в серьезное ДТП к Краснодарском крае. Видео

Семья с детьми, ехавшая на море, попала в серьезное ДТП к Краснодарском крае. Видео

1 час назад
Мировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

Мировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

1 час назад
ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

1 час назад
Последствия массового ДТП с летальным исходом в Москве сняли на видео

Последствия массового ДТП с летальным исходом в Москве сняли на видео

1 час назад
Парусный спорт. В Питере взяла старт Sailing Champions League

Парусный спорт. В Питере взяла старт Sailing Champions League

2 часа назад
Эксперт предрек газовый кризис в Европе

Эксперт предрек газовый кризис в Европе

2 часа назад
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

2 часа назад
Скандал вокруг Гризманна: "Атлетико" клеймит "Барселону"

Скандал вокруг Гризманна: "Атлетико" клеймит "Барселону"

2 часа назад
Когда разрешат 130 км/час? Росавтодор назвал сроки

Когда разрешат 130 км/час? Росавтодор назвал сроки

3 часа назад
Из полутора тысяч домов Тулуна ушла вода

Из полутора тысяч домов Тулуна ушла вода

4 часа назад
В Электростали приняли присягу более тысячи трехсот росгвардейцев

В Электростали приняли присягу более тысячи трехсот росгвардейцев

5 часов назад
Молодежный форум "Территория смыслов" впервые стартовал в Подмосковье

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые стартовал в Подмосковье

6 часов назад
В США автомобиль провалился сквозь землю

В США автомобиль провалился сквозь землю

6 часов назад
Суббота в Москве будет дождливой

Суббота в Москве будет дождливой

7 часов назад
Посол РФ в США: Москва не обсуждает с Вашингтоном возобновление ядерных испытаний

Посол РФ в США: Москва не обсуждает с Вашингтоном возобновление ядерных испытаний

8 часов назад
На Кубани неизвестные за три дня построили объездную дорогу вокруг пункта весового контроля

На Кубани неизвестные за три дня построили объездную дорогу вокруг пункта весового контроля

10 часов назад
В США разработана концепция противодействия России

В США разработана концепция противодействия России

10 часов назад
"Бутылочный" челлендж в Инстаграме: крышки свинчивают автомобилями (видео)

"Бутылочный" челлендж в Инстаграме: крышки свинчивают автомобилями (видео)

15 часов назад
"Останавливаться нельзя": Украине грозит техногенная катастрофа

"Останавливаться нельзя": Украине грозит техногенная катастрофа

16 часов назад
В России растет количество "кредитомобилей"

В России растет количество "кредитомобилей"

22 часа назад