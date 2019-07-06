Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.

На записи видно, что водитель такси не справился с управлением – машину занесло, она пробила ограждение, и рухнула в воду.

Как сообщает ТАСС, прибывшие спасатели при помощи лестниц вытащили из воды двух человек, находившихся в авто.

По предварительным данным, никто из участников инцидента на набережной не пострадал.