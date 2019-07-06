Семья с детьми, ехавшая на море, попала в серьезное ДТП к Краснодарском крае. Видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент столкновения микроавтобуса и грузовика, произошедшего в минувшую пятницу, 5 июля, в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае.

На записи видно, что водитель микроавтобуса Mazda, двигавшийся в левом ряду, не успел затормозить перед перестроившимся грузовиком.

После столкновения грузовую машину отбросила на разделительное ограждение, и она частично оказалась на полосе встречного движения, а Mazda выкатилась в кювет.

Как сообщают "Кубанские новости", в результате инцидента пострадали три человека — 46-летний водитель Mazda, его 39-летняя супруга и 14-летняя дочь. Еще одна девочка восьми лет, находившаяся в салоне микроавтобуса, не получила никаких травм.