Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.

С 14 офицерами в закрытом режиме простились семьи и друзья, пишет ТАСС. На похороны приехали Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, заместитель министра обороны Андрей Картаполов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Подводников похоронили рядом с мемориалом морякам, погибшим на подводной лодке "Курск".

На кораблях ВМФ России проходят траурные мероприятия, сообщает РИА Новости. Так, корабли Черноморского флота приспустили Андреевские флаги и гюйсы. Экипажи почтили память товарищей минутой молчания. В день траура в кубриках отменили развлекательные мероприятия.