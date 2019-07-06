Пока Штаты занимаются "злобной пропагандой", Россия может стать центром "мягкой силы"

Во внешнеполитическом ведомстве России назвали злобной антироссийской пропагандой и голосом из прошлого заявления руководителя американского Агентства по международному развитию (АМР, USAID) Марка Грина.

Грин обсудил с представителями G-7 в Париже разработанную АМР "Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля". Чуть ранее Госдепартамент США сообщил, что на противодействие России в 2020 году в проекте бюджета предлагается выделить 661 миллион долларов.

Само название концепции говорит о том, что в задачи АМР не входит создание благоприятной для сотрудничества атмосферы на мировой арене. Напротив, агентство является инструментом идеологической борьбы и собирается насаждать русофобию в мире. Запугав российским вмешательством, США собирается заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ, чтобы, решив геополитические вопросы, получить и коммерческую выгоду.

В МИД России отметили, что такая линия поведения американской администрации резко контрастирует с конструктивной тональностью встречи двух президентом на саммите "большой двадцатки" в Осаке. Очевидно, функционеры пытаются помешать нормализации российско-американских отношений, передает "Интерфакс".

Прокомментировал доклад и член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Из документа следует, что США собирается продвигать свои интересы в Европе, Евразии и Центральной Азии", заявил Клинцевич. Это лоббистский проект, упрятанный в антироссийскую словесную мишуру. За последние 15-20 лет Россия значительно укрепилась, в том числе и в сфере оборонного строительства, и это очень беспокоит Штаты. США изо всех сил пытаются снизить влияние России на мировой арене.

Парламентарий заметил, что в концепции ничего нового нет, и вряд ли Россия будет на нее реагировать. Единственное, стоит подумать о создании в России единого координационного центра, отвечающего за мягкую силу, передает РИА Новости.