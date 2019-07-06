LA Times: приезжайте в Крым — "плод любви Калифорнии и Ирландии"
Американский журналист Джефф Опдайк в своей статье в The Los Angeles Times зовет всех на отдых в Крым — ему там очень понравилось. По его словам, в этом году он был на полуострове уже пять раз и считает его живописным и гостеприимным местом, где должны побывать больше жителей западных стран.
"Представьте, что у гор Калифорнии и побережья Ирландии появился любимый ребенок, говорящий по-русски, и они украсили детскую античными руинами, виноградниками, монолитными горами, обширными лесами, каньонами и водопадами, скалами, которые вызывающе возвышаются над морем, причудливыми прибрежными местечками, где прячется мировая история, — пишет Опдайк. — Да — и секретной базой подводных лодок, на которой когда-то планировалось ядерное уничтожение Америки. И все это уместилось в достаточно компактный регион, чтобы увидеть все менее чем за неделю".
Статья Опдайка, опубликованная 23 июня, неожиданно приобрела политическое звучание. Сам он, по его словам, никак этого не ожидал.
По словам автора, он решил, что Крым на удивление красив, и захотел написать статью об этой уникальной части мира, о которой, как он думал, путешественникам понравится читать. То, что дело приняло совершенно неожиданный политический оборот, "досадно", заявил он в интервью РИА Новости. Путешествия, уверен он, должны быть выше политики.
Джефф Опдайк работает главным образом в сфере финансов и инвестиций, в настоящее время он живет в Чехии, откуда ездит по другим странам и пишет о них. Материал о Крыме стал его первой статьей для Los Angeles Times.
Критики обвинили Опдайка в написании заказного материала на деньги России, а газету назвали "коррумпированным СМИ". Однако сам автор заявляет: за визит в Крым или написание статьи ему никто ничего не платил — он сам оплатил все свои расходы на поездку, так как любит путешествовать по уникальным местам. Он добавляет, что не вдается в политику, а просто пишет о Крыме как о красивом месте — ведь путешествия должны сближать разные культуры.
Газета The Los Angeles Times, которой Опдайк предложил свой материал после его написания, "не поддерживает Путина или Россию", говорит автор. Также издание, по его словам, дополнило материал так, чтобы он в полной мере отражал и позицию Украины.
Сам он, по его словам, только что вернулся из Ливана и собирается в скором времени в Грузию. В списке других стран, которые он хотел бы посетить, в числе прочих находятся также Азербайджан, Армения, Оман, Албания и Намибия.
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