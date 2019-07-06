Фрагменты "Союза" нашли в лесу

Поисковые группы на вертолетах нашли несколько фрагментов ракеты-носителя "Союз-2" в Якутии. В Вилюйском улусе обнаружены три фрагмента второй ступени ракеты, а в Алданском районе — две части створки головного обтекателя.

Падение частей отработавших ступеней "Союза" не привело к пожару в тайге, пишет ТАСС. Обломки планируется искать и в понедельник, после чего их вывезут из лета сотрудники ФГУП "ЦЭНКИ".

В пятницу ракета-носитель "Союз-2" и разгонный блок "Фрегат" вывели на орбиту Земли метеоспутник "Метеор-М" и 32 малых спутника. Запуск стал пятым в работе космодрома Восточный.