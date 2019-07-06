Дочь документалиста Двинского сообщила о его кончине

На 79-м году жизни скончался режиссер-документалист Владимир Двинский, об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь Анна.

Владимир Двинский — член Российской академии кинематографических искусств "Ника", председатель правления Московского еврейского культурно-просветительного общества (МЕКПО). Снял 50 документальных и научно-популярных фильмов, в том числе "Мир вам, Шолом!" и "Жила-была Одесса".

Место и время прощания с Двинским в Израиле, где он проживал, уточняется. Идет обсуждение церемонии прощания с ним и в Москве.