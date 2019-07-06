Госизменника Воробьева поместили в лефортовский карантин

Подозреваемого в государственной измене помощника полпреда президента России Александра Воробьева поместили в карантин Лефортово.

О задержании Воробьева ФСБ стало известно в пятницу. Было ходатайство в Лефортовском суде Москвы о его аресте, и тогда уже стало известно, что Воробьев — помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова.

Пока Воробьев, одетый в черную робу, сидит один. Все вещи на дезинфекции. Телевизор в камере не работает. Задержанному выдали книгу "Герои нашего племени" Вадима Денисова, но тот возмутился ее содержанием: в книге идет речь о развале в России. На ужин Воробьев не жаловался, но сообщил, что нуждается в дробном питании по состоянию здоровья.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников собирается хлопотать о враче, который бы назначил мужчине диету и выписал необходимые лекарства, передает РИА Новости.

Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил, что кадровое решение по Воробьеву примут в понедельник. Аппарат полпреда работает как обычно. Кириллов не был близко знаком с Воробьевым, поэтому затруднился с психологическими характеристиками. Но уверенно сказал, что все это вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя.

Воробьев родился в 1980 году. Учился по гранту в Варшаве, затем с 2010 года занимал государственные должности в Калининградской области, Республике Карелия и Уральском федеральном округе.