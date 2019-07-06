Путин и Эрдоган пообщались по телефону

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных моряков в Баренцевом море.

Президенты двух стран также выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Ливии. Они подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.

Путин и Эрдоган, кроме того, обсудили обстановку в Сирии, указав на важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в этой стране, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате.

Лидеры России и Турции условились о продолжении межгосударственных контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.