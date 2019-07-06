Найдены родители жестоко избитой семилетней девочки

Родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, найдены, идет их допрос, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее сообщалось, что жительница Сунжи привела в больницу племянницу с переломом руки. Врачи, осматривавшие малышку перед операцией, обнаружили застарелые переломы ребер, травму позвоночника, следы укусов и старые шрамы, а также свежие синяки и ссадины, что свидетельствует о систематическом домашнем насилии.

По подозрению в избиении девочки задержана ее тетя — 35-летняя жительница города Сунжа. Ранее женщина отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. Почему ранее судимый человек воспитывал несовершеннолетнего ребенка без каких-либо документов об установлении опеки, предстоит выяснить следствию. Также уточняется информация о вменяемости и возможной наркозависимости задержанной тети.

Вчера семилетнюю Аишу доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Ребенок помещен в барокамеру — эта процедура необходима для лечения кислородного голодания, которое испытывал организм ребенка. Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное. Аиша находится в сознании, разговаривает с врачами. Левую руку врачи обещают спасти. Однако еще сохраняется угроза ампутации правой руки, в кисти конечности пока не удается восстановить кровообращение.