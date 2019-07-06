Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 июля 201914:54

МЧС посоветовало жителям Московской области закрыть форточки

Global Look Press

В Московской области в ближайшие часы ожидаются гроза и град, усиление ветра с порывами до семнадцати метров в секунду.

Такой прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сохраняется на целый день.

МЧС России рекомендует  закрывать окна и форточки. Если непогода застала на улице – нужно найти укрытие, передает ТАСС.

Сейчас

15:09

Сократилось число пропавших при наводнении в Иркутской области

14:31

МЧС посоветовало жителям Московской области закрыть форточки

14:25

Из НИИ РАН в центре Москвы украли миллионы

13:56

Дочь документалиста Двинского сообщила о его кончине

12:56

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

11:53

Коллега Воробьева прокомментировал его арест

08:43

Из полутора тысяч домов Тулуна ушла вода

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин и Эрдоган пообщались по телефону

Путин и Эрдоган пообщались по телефону

55 минут назад
Госизменника Воробьева поместили в лефортовский карантин

Госизменника Воробьева поместили в лефортовский карантин

48 минут назад
Из НИИ РАН в центре Москвы украли миллионы

Из НИИ РАН в центре Москвы украли миллионы

31 минута назад
Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

1 час назад
Спасение пассажиров катамарана, перевернувшегося в Черном море, сняли на видео

Спасение пассажиров катамарана, перевернувшегося в Черном море, сняли на видео

2 часа назад
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной

Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной

1 час назад
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

1 час назад
Пока Штаты занимаются "злобной пропагандой", Россия может стать центром "мягкой силы"

Пока Штаты занимаются "злобной пропагандой", Россия может стать центром "мягкой силы"

1 час назад
Найдены родители жестоко избитой семилетней девочки

Найдены родители жестоко избитой семилетней девочки

20 минут назад
Пушков и Гривач отреагировали на слова Коболева о техногенной катастрофе

Пушков и Гривач отреагировали на слова Коболева о техногенной катастрофе

3 часа назад
Мутко: на восстановление Иркутской области после наводнения потребуется 18,5 миллиарда рублей

Мутко: на восстановление Иркутской области после наводнения потребуется 18,5 миллиарда рублей

4 часа назад
Фрагменты "Союза" нашли в лесу

Фрагменты "Союза" нашли в лесу

1 час назад
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Украинские военные обстреляли храм и беспилотники ОБСЕ

Украинские военные обстреляли храм и беспилотники ОБСЕ

3 минуты назад
МЧС посоветовало жителям Московской области закрыть форточки

МЧС посоветовало жителям Московской области закрыть форточки

13 минут назад
Игрок обороны "Спартака" Боккетти покидает столичный клуб

Игрок обороны "Спартака" Боккетти покидает столичный клуб

27 минут назад
LA Times: приезжайте в Крым — "плод любви Калифорнии и Ирландии"

LA Times: приезжайте в Крым — "плод любви Калифорнии и Ирландии"

35 минут назад
Дочь документалиста Двинского сообщила о его кончине

Дочь документалиста Двинского сообщила о его кончине

52 минуты назад
"Грех", озарение и сюрприз: эксклюзив "Вестей в субботу" с Андреем Кончаловским

"Грех", озарение и сюрприз: эксклюзив "Вестей в субботу" с Андреем Кончаловским

1 час назад
Рогозин уточнил, как можно использовать боевые ракеты в гражданских целях

Рогозин уточнил, как можно использовать боевые ракеты в гражданских целях

1 час назад
Шредер: Трамп пытается превратить друзей в вассалов

Шредер: Трамп пытается превратить друзей в вассалов

2 часа назад
Тур де Франс. Закарин будет единственным россиянином на "Большой петле"

Тур де Франс. Закарин будет единственным россиянином на "Большой петле"

2 часа назад
Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

Хит-парад. Квотермонстры: самые быстрые машины на четверти мили

2 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 6 июля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 6 июля 2019 года

2 часа назад
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

2 часа назад
Галкин дороже, чем все "Уральские пельмени"

Галкин дороже, чем все "Уральские пельмени"

2 часа назад
Вести.net: британская технология распознавания лиц ошибается в 4 случаях из 5

Вести.net: британская технология распознавания лиц ошибается в 4 случаях из 5

2 часа назад
Стало известно, где россияне чаще и реже всего разводятся

Стало известно, где россияне чаще и реже всего разводятся

2 часа назад
Семья с детьми, ехавшая на море, попала в серьезное ДТП к Краснодарском крае. Видео

Семья с детьми, ехавшая на море, попала в серьезное ДТП к Краснодарском крае. Видео

2 часа назад
Мировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

Мировые эксперты поделились практиками раздельного сбора мусора

3 часа назад
ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

ММА. Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

3 часа назад
Последствия массового ДТП с летальным исходом в Москве сняли на видео

Последствия массового ДТП с летальным исходом в Москве сняли на видео

3 часа назад
Джонсон оказался в три раза предпочтительнее Ханта

Джонсон оказался в три раза предпочтительнее Ханта

3 часа назад
Парусный спорт. В Питере взяла старт Sailing Champions League

Парусный спорт. В Питере взяла старт Sailing Champions League

3 часа назад
Эксперт предрек газовый кризис в Европе

Эксперт предрек газовый кризис в Европе

4 часа назад
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

4 часа назад
Когда разрешат 130 км/час? Росавтодор назвал сроки

Когда разрешат 130 км/час? Росавтодор назвал сроки

4 часа назад
Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

Калифорнию вновь сотрясло мощное землетрясение

8 часов назад
Богатейший человек мира развелся с женой

Богатейший человек мира развелся с женой

10 часов назад
"Бутылочный" челлендж в Инстаграме: крышки свинчивают автомобилями (видео)

"Бутылочный" челлендж в Инстаграме: крышки свинчивают автомобилями (видео)

17 часов назад
В России растет количество "кредитомобилей"

В России растет количество "кредитомобилей"

05.07.2019 15:06