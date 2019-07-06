МЧС посоветовало жителям Московской области закрыть форточки

В Московской области в ближайшие часы ожидаются гроза и град, усиление ветра с порывами до семнадцати метров в секунду.

Такой прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сохраняется на целый день.

МЧС России рекомендует закрывать окна и форточки. Если непогода застала на улице – нужно найти укрытие, передает ТАСС.