Игрок обороны "Спартака" Боккетти покидает столичный клуб

Московский футбольный "Спартак" достиг договоренности с 32-летним итальянским защитником Сальваторе Боккетти о расторжении действующего контракта по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что оборонец может продолжить карьеру в итальянской "Вероне".

Боккетти перешел в "Спартак" из казанского "Рубина" в 2013 году и в 2018-м выиграл вместе с "красно-белыми" чемпионат страны и Суперкубок России. При этом инсайдеры сообщали, что в ходе переговоров по расторжению соглашения итальянец требовал компенсации в размере миллиона евро.