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Ситуация в Донбассе 6 минут назад
Украинские военные обстреляли храм и беспилотники ОБСЕ
Украинские военнослужащие обстреляли Свято-Спиридоновский храм в селе Коминтерново в Донецкой народной республике. В результате сгорело подсобное помещение и перекрытие крыши храма.
Как сообщил в субботу начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, обстрел был зафиксирован в 5:30 утра. Огонь велся из минометов боеприпасами калибром 120 миллиметров. Военнослужащих из 36-й бригады Вооруженных сил Украины, которые обстреляли храм, Безсонов назвал "военными преступниками". Он утверждает, что огонь велся целенаправленно.
По словам представителя ДНР, это уже второй обстрел религиозных объектов на территории республики за последний месяц. Он призвал международные организации обратить внимание на эти факты, пишет РИА Новости.
Безсонов сообщил также, что украинские военнослужащие получили приказ глушить сигналы беспилотников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также стрелять по ним, чтобы скрыть тяжелое вооружение, которое они разместили рядом с гражданскими объектами. Так, накануне украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ в районе подконтрольной Киеву Марьинки.
Ранее на этой неделе украинские силовики обстреляли под Донецком группу журналистов, среди которых была съемочная группа ВГТРК.
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