Зеленский надеется на помощь Трампа в том, на что не решатся Меркель с Макроном

Единственный человек, который может решить вопрос с проектом "Северный поток — 2" в интересах Украины — президент США Дональд Трамп. Об этом заявил во Львове украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, у него состоится встреча с Трампом и тот, уверен Зеленский, "решит этот вопрос в сторону Украины". Свое заявление, передает "Интерфакс", украинский президент сделал во время представления нового главы Львовской областной администрации Маркияна Мальского.

По словам Зеленского, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни французский президент Эммануэль Макрон не станут действовать против проекта "Северного потока — 2", так как "на них очень сильно влияет их локальный бизнес".

Уже понятно, что строительство нового газопровода будет поддерживать вся Европа за исключением Дании, заявил Зеленский. "Это как возвращение России в ПАСЕ — вопрос решен уже давно", — отметил он, добавив, что и на теме "Северного потока -2" точно так же спекулируют политики.

Зеленский не уточнил, когда может произойти его встреча с Трампом, но сообщил, что намерен обсудить вопрос строительства "Северного потока-2" на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в сентябре.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев видит угрозы энергетической безопасности Украины и всей Европы в связи со строительством "Северного потока — 2". Несколькими днями ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что планирует обсудить с Зеленским повестку его предстоящей встречи с Трампом. В июне он отмечал, что Трамп отправил письмо президенту Украины и сообщил, что приглашает его посетить с визитом Белый дом, однако дата встречи двух президентов пока не определена.