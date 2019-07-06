Конюхов с "Летающей лабораторией" застрял под Коктебелем из-за грозы

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий перелет на самолете с солнечными батареями, пережидает грозу неподалеку от Коктебеля, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерские службы региона.

Ранее Конюхов планировал за световой день в пятницу осуществить перелет Московской области в Воронеж и далее в Ростов-на-Дону и Евпаторию. Однако вечером 5 июля самолет путешественника приземлился в Краснодарском крае и смог продолжить полет лишь 6 июля. Сейчас экипаж Конюхова находится под Коктебелем, полет запретили метеослужбы. В регионе гроза, сложные метеоусловия.

Полет с использованием солнечных батарей является тестовым и проходит в рамках подготовки к кругосветке с использованием энергии солнца. Самолет "Летающая лаборатория" создан специально для отработки этих технологий. Размах крыла аппарата — 25 метров, вес — 900 килограмм.

Задача нынешнего полета — испытание солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах — от 56-го градуса в Московской области до 45-го градуса в Евпатории.

Беспосадочный полет вокруг света на солнечных батареях планируется осуществить в 2021 году. Успешный полет вокруг Земли на энергии солнца осуществлен в 2015—16 годах швейцарским самолетом Solar Impulse-2. За 500 дней самолет облетел планету, сделав 19 остановок. Российский проект "Альбатрос" планирует совершить полет вокруг света за неделю без остановок и подзарядок.