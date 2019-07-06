Сократилось число пропавших при наводнении в Иркутской области

Из-за наводнения в Иркутской области погибли 22 человека, пропало без вести 11. С пятницы нашли двух человек, розыск продолжается, передает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС России.

Военные подразделения в Тулуне завершат работу к 20 июля, заявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки. Они приступили к ликвидации последствий паводка в 5 июля. В регион были переброшены самосвалы, грейдеры и экскаваторы – всего 10 единиц техники.

В то же время авиация Росгвардии перевезла 25 детей возрастом до 17 лет из зон подтопления в санатории Анапы. Перелет прошел успешно, дети отдыхают, сообщается на сайте Росгвардии.

С 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Российский лидер Владимир Путин объявил это наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.