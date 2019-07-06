Родным подводников с глубоководного аппарата передали их награды

Семьям подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море, передали высшие государственные награды — Звезды Героя Российской Федерации и Ордена Мужества. Это было сделано в субботу, 6 июля, в ходе траурной церемонии на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Погибших подводников похоронили под тройной залп почетного караула. На церемонию отдания последних воинских почестей пришли представители руководства Минобороны, главного командования Военно-морского флота, командования войсками Западного военного округа, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также ветераны, сослуживцы и родственники погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море погибли 14 моряков. Среди них — семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Представить экипаж глубоководного аппарата к государственным наградам поручил президент России Владимир Путин.