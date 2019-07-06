В СБУ появился свой Бонд. Правда, с лишними буквами

И. о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил нового руководителя управления СБУ во Львовской области Александра Бондарука, сравнив его с "агентом 007" — главным персонажем романов британца Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6 Джеймсе Бонде.

По словам Баканова, ему "особенно нравятся" четыре первые буквы фамилии Бондарука. "Именно Бондом надо быть, чтобы выполнить все те задачи, которые перед ним стоят", — пояснил свою мысль глава СБУ.

Сам Иван Баканов — юрист и один из основателей студии "Квартал 95". Он также был учредителем партии "Слуга народа" и главой предвыборного штаба нынешнего украинского президента Владимира Зеленского на мартовских выборах. В мае Зеленский подписал указ о назначении Баканова первым замглавы СБУ. Он также возглавил главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Накануне Зеленский официально представил нового губернатора Львовской области Маркияна Мальского, напоминает РИА Новости. Одно из заявлений президента Украины во Львове касалось международного проекта газопровода "Северный поток — 2": Зеленский надеется, что после его предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом тот "решит этот вопрос в сторону Украины".