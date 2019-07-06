Водитель снес женщину-пешехода в Марий Эл. Видео

В Сети появилось видео с регистратора автомобиля, водитель которого совершил наезд на женщину в минувший четверг, 4 июля.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Марий Эл, 47-летний мужчина на своем кроссовере Suzuki Grand Vitara сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу на улице Красноармейской в Йошкар-Оле.

Медики, прибывшие на место, приняли решение о госпитализации 60-летней пострадавшей.