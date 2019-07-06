Перевернувшийся автокран упал со съезда с кольцевой автодороги в Петербурге. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии с участием автокрана в Санкт-Петербурге, произошедшей во второй половине дня минувшей пятницы, 5 июля.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, после чего многотонная машина перевернулась на бок и буквально вывалилась с проезжей части, подмяв под себя ограждение на съезде с Кольцевой автомобильной дороги, и сбив столб.

В результате инцидента никто не пострадал.