Россия предложила ПА ОБСЕ бороться с героизацией нацизма

Российская делегация предложила Парламентской ассамблее ОБСЕ создать институт спецпредставителя по борьбе с героизацией фашизма и нацизма. Как рассказал член российской делегации Артем Туров, инициативу поддержали участники круглого стола из Израиля, США, Румынии, Кипра, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Германии, Азербайджана, Канады и Литвы.

Предложение России будет оформлено к декабрьскому заседанию Бюро ПА ОБСЕ, пишет ТАСС. Позиция нашей делегации была подкреплена докладом с фактами демонстрации нацистской символики, маршами ветеранов СС и т.п. в некоторых странах Европы.

Россия предлагает ОБСЕ, заключил Туров, принять модальный закон, который объяснил бы принципы борьбы с неонацизмом, включая запрет на националистическую агитацию и оправдание этнического геноцида.