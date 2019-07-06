Медведчук хочет "построить Европу" на Украине

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что на Украине необходимо построить Европу.

Говоря о "европейском строительстве", Медведчук поясняет, что имеется ввиду защита интересов граждан, повышение зарплат и пенсий, создание новых рабочих мест.