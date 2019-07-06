Пушков дал Зеленскому "газовый" совет

Украинский президент Владимир Зеленский зря рассчитывает на своего американского коллегу Дональда Трампа, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Трамп вряд ли сорвет ввод в действие газопровода "Северный поток - 2". Зеленскому нужно решать вопрос с Москвой, написал Пушков твит.

Проект "Северный поток-2" планируется завершить до конца 2019 года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство пока не получено только от Дании. Полторы тысячи километров труб (более 60%) уже уложено.