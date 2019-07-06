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6 июля 201917:14

Тело пропавшей на пляже девочки обнаружили в "Куршской косе"

Валерий Матыцин/ТАСС

Двенадцатилетнюю девочку, которая пропала на пляже города Зеленоградск Калининградской области 30 июня, нашли мертвой на территории национального парка "Куршская коса" на берегу Балтийского моря. Тело девочки обнаружили волонтеры.

Как сообщила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Ольга Анисимова, ребенка нашли вечером в минувшую пятницу, 5 июля. Тело уже опознали. Оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.

30 июня девочка отдыхала с семьей на пляже в Зеленоградске. Она ушла купаться и пропала. Когда через час ребенок не вернулся, начались поиски. В них участвовали сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России, полицейские, волонтеры. Они обследовали 10 квадратных километров акватории и 15 километров пляжа. По факту пропажи девочки Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, пишет РИА Новости.

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