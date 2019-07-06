Жестокое избиение: одну руку маленькой пациентки удалось спасти

Врачам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую накануне доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева, побывавшая в реанимации, где находится ребенок.

По словам Чахкиевой, Аиша была под наркозом, но уже приходит в себя. Врачи полностью уверены, что одну руку ей уже спасли. Насчет второй руки точных прогнозов пока нет, добавила она.

Несколько дней назад 35-летняя жительница ингушского города Сунжа, в семье которой воспитывалась племянница, привела девочку в больницу с переломом руки. По ее словам, ребенок играл во дворе, упал в яму и сломал руку. После открытого перелома в конечности было нарушено кровообращение, развилась угроза гангрены и, как следствие, ампутации руки.

Врачи, осмотрев ребенка перед операцией, обнаружили застарелые переломы ребер, травму позвоночника, следы укусов и старые шрамы, а также свежие синяки и ссадины, что говорило о систематическом домашнем насилии.

Вчера семилетнюю Аишу доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. Ребенок помещен в барокамеру — эта процедура необходима для лечения кислородного голодания, которое испытывал организм ребенка.

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное. Аиша находится в сознании, разговаривает с врачами. В специализированной клинике девочка может пробыть от одного до двух месяцев, передает "Интерфакс".